Elverişsiz hava koşulları Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarını erken bitirdi - Son Dakika
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Elverişsiz hava koşulları Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarını erken bitirdi

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın bu günkü arama çalışmaları elverişsiz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı. Ahmet Hilmi Hanalp adlı genç, beş gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çarparak Adası yakınına gittiği sırada gözden kayboldu. Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, UMKE ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlardan oluşan 30 kişilik ekip, kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Ancak son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle bugünkü arama çalışmaları erken sonlandırıldı.

24.06.2024 20:25
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Elverişsiz hava koşulları Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarını erken bitirdi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın bu günkü arama çalışmaları elverişsiz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı.

Beş gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. İki günden buyana özellikle akşama doğru etkili olan olumsuz hava koşulları ekiplerinin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Van Gölü'nde dalgaların artmasıyla nu günkü arama çalışmaları erken sonlandırdı. Bu günkü çalışmalar durdurulduktan sonra dalgaların yoğun olduğu bölgedeAFAD ve itfaiyenin botları vatandaşların yardımıyla sahile çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elverişsiz hava koşulları Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarını erken bitirdi - Son Dakika

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