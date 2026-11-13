Emanet minibüsle hastane dönüşünde iki kişi Aydın-İzmir otoyolu kazasında öldü - Son Dakika
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Emanet minibüsle hastane dönüşünde iki kişi Aydın-İzmir otoyolu kazasında öldü

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Emanet minibüsle hastane dönüşünde iki kişi Aydın-İzmir otoyolu kazasında öldü
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Germencik'te 09 Eylül'de tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazanın raporları tamamlandı. Emanet aldıkları minibüsle Milas'tan İzmir'e hastaneye gidip dönerken iki kişi kazada öldü; otobüsteki 7 Polanyalı turist dahil 9 kişi yaralandı.

Aydın- İzmir otoyolunda 09 Eylül günü tur otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı trafik kazasının raporları tamamlandı. Kazaya karışan 48 S 4064 plakalı minibüste hayatını kaybeden iki kişinin aracı bir tanıdıklarından emanet aldıkları ve İzmir'den hastaneden döndükleri ortaya çıktı.

Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan 09 HR 284 plakalı tur otobüsünün, iddiaya göre emniyet şeridinden aniden yola çıkan 48 S 4064 plakalı minibüsle çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kazada servis aracı sürücüsü ile yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybederken otobüsteki Polanyalı 7 turist, otobüs sürücüsü ve rehber olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

"SERVİS ARACININ EMANET ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Kazadan sonra detaylı inceleme yapan Cumhuriyet Savcılığı ekipleri, M.İ. adına kayıtlı 48 S 4064 plakalı servis minibüsünü Ali Şevket Yavuz'un (58) kullandığını, Orhan Yavuz'un (62) araçta yolcu konumunda olduğunu öğrendi.

Kazada hayatını kaybeden Yavuz kardeşlerin servis aracının şoförü ile aralarının iyi olduğu ve kaza öncesi de M.İ.'den servis aracını emanet aldıkları ortaya çıktı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Orhan Yavuz'un ikamet ettiği Muğla'nın Milas ilçesinden İzmir'e hastaneye tedaviye gitmek için servis minibüsünü emanet aldığı ve hastane dönüşü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Bu arada emanet alınan aracın tahditli olduğu ve Muğla sınırları dışına çıkışının ancak izinle olabildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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