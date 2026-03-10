Emekli Öğretmen Nurettin Pektaş Toprağa Verildi

Manisa'da uzun yıllar öğretmenlik yapan emekli öğretmen Nurettin Pektaş, düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerinin gözyaşları arasında defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Şaphane ilçesine uğurlandı.

Manisa Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Teknolojisi bölümünde yıllarca öğretmenlik yapan ve Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde çok sayıda usta yetiştiren 2 çocuk babası emekli öğretmen Nurettin Pektaş (68), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2023 yılında rahatsızlığı nedeniyle emeklilik dilekçesi verdiği ve ardından ameliyat olduğu öğrenilen Pektaş'ın tedavisi bir süre devam etti.

Merhum Pektaş için Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, mesai arkadaşları, spor camiasından isimler ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Pektaş'ın cenazesinin, 11 Mart Çarşamba günü memleketi Kütahya'nın Şaphane ilçesi İneceğiz köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA