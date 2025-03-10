Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile 65 yaşındaki Halil Avşar, 63 yaşındaki eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğdu. Ardından telefonla jandarmayı arayan Halil Avşar, teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu - Son Dakika
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