Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ EŞARPLA BOĞDU

Tartışmanın büyümesi ile 65 yaşındaki Halil Avşar, 63 yaşındaki eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğdu. Ardından telefonla jandarmayı arayan Halil Avşar, teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.