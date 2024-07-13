Emet\'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Anız Yangını

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Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonrasında elektrik direği devrildi. Devrilen direk sonucu çıkan anız yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlar köyü ve İğdeköy Mezarlığı arasında düşen yıldırım elektrik direğinin devrilmesine neden oldu. Devrilen elektrik direği sonucu çıkan anız yangınına ihbar üzerine bölgeye intikal eden Doğanlar ve İğdeköy su tankerleri, Emet Orman İşletmesi ile Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönüm anız alan zarar gördü. Hububat ekili tarlaların kısa süre önce hasat edilmiş olması nedeniyle maddi kayıp yaşanmadı. - KÜTAHYA