Emin Şehir Sivas Toplantısı Gerçekleşti

11.08.2025 13:17
Sivas Valiliği, asayiş ve güvenlik tedbirlerini görüşmek için toplantı düzenledi.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına "Emin Şehir Sivas" Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

2025 yılının Temmuz ayı 'Emin Şehir Sivas' Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, İl Jandarma Komutanı J. Albay Adem Taşkın'ın ve İl Emniyet Müdür yardımcısı Atilla Can'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Topaltıyla alakalı konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarını ve yaz mevsiminin gelmesiyle kentte yaşanan yoğunluk ve alınması gereken tedbirleri gözden geçirdiklerini ifade etti. 2025 yılının ilk 7 ayının verilerini açıklayan Vali Şimşek, "7 aylık verilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda olay sayılarımızda yüzde 16 azalış sağlanırken, aydınlatma oranımız da yüzde 95 seviyesinden yüzde 98 seviyesine çıkmıştır. Bu memnuniyet verici tablonun, güvenlik güçlerimizin azimli çalışmalarının ve siz değerli hemşerilerimizin sağduyusu sayesinde oluştuğunu özellikle belirmek istiyorum" diye konuştu.

"Son 7 ay içerisinde hapis cezası ile aranan 740 şahıs adalete teslim edildi"

Failleri arama ve yakalama faaliyetlerine son derece önem verdiklerini ifade eden Vali Şimşek, "Her toplantıda ifade ettiğimiz gibi, failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda son 7 ay içerisinde hapis cezası ile aranan 740 şahıs yakalayarak adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay emniyet ve istihbarat birimlerimizin başarılı operasyonu sonucunda askeri ve siyasal casusluk nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine temmuz ayı içerisinde terörle mücadele ekiplerimizin başarılı operasyonları neticesinde El Kaide ve DEAŞ örgütü mensubu 3 kişi yakalanmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçluların sokaklarımızda dolaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Son 7 ay içerisinde toplam 377 ruhsatsız silah ele geçirerek 363 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ticareti ile uğraşan 84 şahıs yakalandı"

Sivas'ta yürütülen uyuşturucu ile mücadele hakkında da bilgi veren Vali Şimşek, "Diğer taraftan; İlimizde uyuşturucu ile mücadelemiz 2025 yılında da kararlılıkla sürmektedir. Narkotik ekiplerimizin son 7 ayda gerçekleştirdiği 67 operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 84 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.

"Son bir ay içerisinde 8 kişi trafik kazasından hayatını kaybetti"

Gurbetçi vatandaşlarında gelmesiyle birlikte yaz aylarında kent genelinde artan trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğine ifade eden Vali Şimşek, "Malumunuz artık yaz mevsiminin içerisindeyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın da gelmesiyle hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde ciddi bir yoğunluk yaşandığını görüyoruz. Elbette bu yoğunluk özellikle trafikte bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Buradan tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına harfiyen uymaları noktasında bir kez daha uyarmak istiyorum. Son 1 ay içerisinde maalesef şehrimizde, hepimizi derinden üzen bazı ölümlü trafik kazaları yaşandı. Bu kazalarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle kendilerine rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ayrıca yaralanan tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazaların oluş şekli ve saatlerine baktığımızda genellikle sabaha karşı ve tek taraflı olduğunu görüyoruz. Şüphesiz kazalarda birinci neden olarak uykusuzluk ve dikkatsizlik ön plana çıkıyor. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, Uykusuz ve yorgun bir biçimde kesinlikle uzun yola çıkmayalım. Yol boyunca yeteri miktarda mola vererek dikkatimizi zinde tutalım. Bir anlık dikkatsizliğin çok acı sonuçları olacağını asla unutmayın" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
