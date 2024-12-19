Eminönü'nde Sokak Kavgası - Son Dakika
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Eminönü'nde Sokak Kavgası

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İstanbul Eminönü'nde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

19.12.2024 22:47
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Eminönü'nde iki grup yumruk ve sopalarla birbirine girdi: Kavga anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eminönü\'nde Sokak Kavgası
Kaynak: İHA

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