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Eminönü - Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı - Son Dakika
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Eminönü - Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı

İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi'ne yanaşırken arıza yaparak yolcuları mahsur bıraktı. Yarım saat boyunca vapurda bekleyen yolcular, başka bir vapurun gelmesiyle tahliye edildi.

Eminönü - Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı
05.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 22:39
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Eminönü - Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı

İSTANBUL - Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi'ne yanaşıp yolcu indireceği esnada arıza yaptı. Yaklaşık yarım saat vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.

Olay saat 15.30 sıralarında Eminönü-Üsküdar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru Üsküdar'a yanaşacağı esnada yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu. Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı. Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ASK-CGK

Kaynak: İHA
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