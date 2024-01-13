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Emirdağ'da torbacılara operasyon: 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Emirdağ'da torbacılara operasyon: 2 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. İ.Z. adlı şahsa adli kontrol kararı verilirken, N.C.Ö. ise cezaevine gönderildi.

Emirdağ\'da torbacılara operasyon: 2 kişiden biri tutuklandı
13.01.2024 - 11:02,
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan İ.Z. ve N.C.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.Z., hakkında adli kontrol kararı verilirken, N.C.Ö., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Emirdağ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emirdağ'da torbacılara operasyon: 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika


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