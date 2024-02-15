Emniyet amiri, eşini rehin alan şahsı böyle ikna etti: "Ben sana kurban olurum"
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla eşini rehin aldı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla eşini rehin aldı. Olay yerine gelen emniyet amirinin şahsa, "Elindeki bıçağı bırak. Allah'ını seversen. Ben senin için geldim. Sana kurban olurum" demesinin ardından ikna olan şahıs evden çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Danışment Gazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesi üzerinde bulunan bir evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında polisleri gören S.E., yakalanmamak için elindeki bıçak ile eşi Y.E.'yi rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.
Polis amirinin yaklaşımı şahsı ikna etti
Bu sırada olay yerine gelen polis amiri, şüpheli S.E. ile pencereden iletişime geçti. Burada şüpheliyle konuşan emniyet amiri, "Elindeki bıçağı bırak. Allah'ını seversen. Ben senin için geldim. Sana kurban olurum" diyerek şahsı ikna etti. Dışarıya çıkan S.E., teslim oldu.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.E., emniyete götürüldü. S.E. burada kendisini görüntüleyen gazetecilere "sanki terörist yakaladılar" diyerek tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Emniyet amiri, eşini rehin alan şahsı böyle ikna etti: 'Ben sana kurban olurum' - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?