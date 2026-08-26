Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni

Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Aytaç Yaman ve Özgür Vatan'a rütbe ve plaket takdim töreni yapıldı.

Erzincan'da 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri Aytaç Yaman ve Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdim töreni düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Aytaç Yaman ve Özgür Vatan'a yeni rütbeleri takdim edildi.

Programda ayrıca müdürlere, görev süreleri boyunca gösterdikleri üstün başarı ve gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar dolayısıyla plaket verildi.

Törende, Yaman ve Vatan'a yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Sır gibi olay Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu
Dünyada bir ilk Şanlıurfa’da tarihi baştan yazacak keşif Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

08:47
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı İşte ilk sözleri
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
07:17
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 09:02:49. #7.13#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement