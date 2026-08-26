Emniyet Müdürlerine Rütbe ve Plaket Töreni

Erzincan'da 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri Aytaç Yaman ve Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdim töreni düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Aytaç Yaman ve Özgür Vatan'a yeni rütbeleri takdim edildi.

Programda ayrıca müdürlere, görev süreleri boyunca gösterdikleri üstün başarı ve gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar dolayısıyla plaket verildi.

Törende, Yaman ve Vatan'a yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.