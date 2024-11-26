Emniyet Müdürü Dinç'ten Kan Bağışı Daveti - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Dinç'ten Kan Bağışı Daveti

Emniyet Müdürü Dinç\'ten Kan Bağışı Daveti

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kızılay'a kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

26.11.2024 13:17
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Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kan vermenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Altındağ'da yer alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gelen Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada bulunan mobil kan bağış aracına geçerek beraberindeki Çevik Kuvvet personeliyle birlikte kan verdi. Kan vermenin hayati önem taşıdığına ve farkındalık oluşturulması gerektiğine değinen Dinç, şu ifadelere yer verdi:

"Kızılay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaman zaman il emniyet müdürlüklerimizle bu tür etkinliklerde bulunuyorlar. Ben de kan bağışlama konusunda hem şahsımı hem de arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarıyor. Ben 18'inci kez kan bağışlıyorum. Görev yaptığım diğer illerde de senede birkaç kez kan veriyordum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün polis arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum."

Kan bağışının ardından Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler'le bir araya gelen Dinç, Güler'e plaket takdim etti. Program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürü Dinç'ten Kan Bağışı Daveti - Son Dakika

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