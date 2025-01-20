Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın 89 yaşındaki babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın babası Melik Gazi Karaduman, bir süredir sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. 89 yaşındaki Melik Gazi Karaduman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaduman'ın cenazesinin, yarın Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Emniyet Müdürü Karaduman'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
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