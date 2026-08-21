Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor

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Flores Adası'nda 7.7'lik depremde ölü sayısı 83'e, yaralı sayısı ise 967'ye yükseldi.

Endonezya'nın Flores Adasını vuran 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından (Basarnas) yapılan açıklamada, depremde can kaybının 83'e yükseldiği ifade edildi. 328'i ağır olmak üzere 967 kişinin de yaralandığı belirtildi. Evlerin hasar görmesiyle yaklaşık 100 bin kişinin evsiz kaldığı kaydedildi. Depremin ardından başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü, ölü sayısının geçici olduğu, kimlik tespiti ve doğrulama çalışmaları devam ettikçe değişebileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Endonezya, 3. Sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika

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