Endonezya'da Feribot Yangını: 5 Ölü, 41 Kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da Feribot Yangını: 5 Ölü, 41 Kayıp

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Madura Adası açıklarında feribot yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayıp.

Endonezya'nın Madura Adası açıklarında 250'den fazla kişiyi taşıyan bir feribotun alev almasının ardından en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, suya atlayan 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'nın Madura Adası açıklarında facia yaşandı. En az 250 kişiyi taşıyan bir feribotun denizde seyir halindeyken alev almasının ardından 5 kişi hayatını kaybetti. Alevlerden kaçmak için denize atlayan 41 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada, Surabaya Arama ve Kurtarma Ofisi'nin bugün yerel saatle 08.24'te KMP Mutiara Sentosa 2 adlı geminin yandığına dair ihbar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Denizcilik şirketinden alınan bilgilere göre yangın 06.00-07.00 saatleri arasında meydana geldi" denildi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Endonezya, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da Feribot Yangını: 5 Ölü, 41 Kayıp - Son Dakika

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