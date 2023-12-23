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Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında Patlama - Son Dakika
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Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında Patlama

Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi. Yanardağ bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Bölge sakinlerine yerel hükümetin talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Endonezya\'nın Lewotobi Yanardağında Patlama
23.12.2023 - 14:04,
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Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Bölge sakinlerinin yerel hükümetin talimatlarına uyması gerektiği ifade edildi.

Yanardağdaki son patlamanın 12 Ekim 2002'de meydana geldiği aktarıldı. - JAKARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında Patlama - Son Dakika


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