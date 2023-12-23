Endonezya\'nın Lewotobi Yanardağında Patlama

Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Bölge sakinlerinin yerel hükümetin talimatlarına uyması gerektiği ifade edildi.

Yanardağdaki son patlamanın 12 Ekim 2002'de meydana geldiği aktarıldı. - JAKARTA