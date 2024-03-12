Endonezya\'da sel ve toprak kayması: Can kaybı 32\'ye yükseldi

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Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 26'dan 32'ye yükseldiği belirtildi. Sel ve toprak kayması sonucu bin 500 ev, 50'den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, adadaki 5 bölgede acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. - SUMATRA