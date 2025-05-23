Enes'in Ağır Yaralanması: Aile Umutla Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Enes'in Ağır Yaralanması: Aile Umutla Bekliyor

23.05.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Enes Atılmış, trafik kazasında ağır yaralandı; ailesi adalet ve sağlık bekliyor.

Stajdan çıkıp evine dönmek istemişti: 5 aydır yaşam savaşı veriyor

17 yaşındaki gencin gözü yaşlı annesi: "Perişan olduk, oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bisikletiyle evine dönen 17 yaşındaki Enes Atılmış, yaya geçidinden geçerken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık beş aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Enes'e kazada yüzde 50 kusur atfedildi. Acılı baba karara tepki gösterirken, anne gözyaşları içinde oğlunun hayatta kalma mücadelesini anlattı.

Kaza, 2 Ocak 2025 tarihinde Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aşçılık eğitimi alan 17 yaşındaki Enes Atılmış, staj yaptığı iş yerinden bisikletiyle evine dönerken yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre, hız sınırını aşarak kırmızı ışıkta geçen F.B. idaresindeki otomobil, Enes'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Enes, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan genç, o günden bu yana yoğun bakım servisinde ölümle pençeleşiyor. Kazayı anlatan baba Serkan Atılmış, hız sınırının 80 kilometre olduğu, ancak sürücünün yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlediği ve fren dahi yapmadan Enes'e çarptığını öne sürdü.

Acılı aile oğullarından gelecek iyi bir haberi çaresizce bekliyor

Kazada ağır yaralanan Enes'in ailesi ise yaklaşık beş aydır hastane önünde umutla oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Baba Atılmış, "Oğlum yaklaşık 5 ay önce trafik kazası geçirdi ve çarpan kişi kırmızı ışıkta 120 kilometre hızla vurdu, firen izi bile yok. Entübe edilen çocuğum sürekli enfeksiyon kapıyor ben yetkililerden evladımı iyileştirmeleri için yardım istiyorum. Maddi olarak değil oğlumun eski günlerine dönmesi için yardım istiyorum. Çarpan kişi ise elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Savcılık yüzde 50-50 hata payı vermiş, ben adalet istiyorum. Karşı taraf cezaevine girmemiş, suç verilmemiş benim oğlum burada acı çekiyor. Benim maddi durumum yok 5 aydır çalışmıyorum, oğlum için hastaneye gidip geliyorum. Benim oğlum staj görüyor ve aşçılık üzerine eğitim görüyor. Lokantadan evine dönüyordu. Ben görüntüleri bünyem kaldırmadığı için daha yeni izledim ve baktığımda oğlum dikkatli bir şekilde bakınıyor. Evet belki yeşil ışık ona yanmamış olabilir ama diğer araçta kırmızıda geçiyor. Buna istinaden yüzde 50 hata vermişler oğluma. Sürücü direksiyonu bile kırmamış, öyle bir şey yapmış olsa belki oğlum kurtulacaktı" dedi.

"Benim oğluma çarpan adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor"

Ölümle pençeleşen oğlunu gözyaşlarıyla anlatan acılı anne Sevgül Atılmış, "Anlatamıyor insan çok acı bir durum. 5 aydır maddi ve manevi olarak hepimiz perişan olduk. 8 yaşındaki oğlum ağabeyinin giysileriyle yatıp kalkıyor, her akşam ağlayarak ağabeyini özlediğini söylüyor. Benim oğlum neşeliydi, deli dolu biriydi. Oğlum sürekli enfeksiyon kapıyor akciğeri yaralı olduğu için iç kanama ve beyin kanaması geçirdi. Bilinci geri gelmiyor. Benim oğluma çarpan adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Aracı vasıtasıyla konuştuğumuzda, 'Benim işim olmaz gidin avukatlarla konuşun' diyor. Benim oğlum 17 yaşında genç bir çocuk hayvan değil çarpıp bu tür kelimelerle konuşmaması lazım" diye konuştu.

"Oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor"

Acılı anne Sevgül, "Ben 5 aydır her gün yoğun bakıma gidip geliyorum. Babam vefat etti cenazesine gidemedim. 5 aydır ne bayram ne Ramazan hiçbir şey görmedik, oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor. Benim oğlumla birlikte yemek yapardım, çok cana yakın bir çocuktu. Vuran kişi ve yakınları 3 gün boyunca geldi hastane doldu taştı. Ama yüzde 50-50 hata payı olunca kimse gelmedi ve ne arayıp ne sordular. Ben onları Allah'a hava ediyorum" şeklinde konuştu.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 17 yaşındaki çocuğun yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çaptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Atılmış'ın bisiklet üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması ve genç çocuğun metrelerce savrulması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Adapazarı, Otomobil, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Enes'in Ağır Yaralanması: Aile Umutla Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

20:09
Fatih Belediye Başkanı Turan’dan CHP lideri Özel’e jet cevap: Hemen bugün açıklasın
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan CHP lideri Özel'e jet cevap: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:16:38. #7.13#
SON DAKİKA: Enes'in Ağır Yaralanması: Aile Umutla Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.