Engelli Vatandaşın Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, Hırsız Yakalandı

Hatay'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan engelli Süleyman O.'ya ait tekerlekli sandalye 20 Ocak tarihinde bir şahıs tarafından evinin önünden çalındı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından engelli aracını M.K. isimli şahsın çaldığı tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla 23 Ocak tarihinde yakalanan M.K. adli mercilere teslim edildi. Ele geçirilen akülü sandalye, engelli sahibine teslim edildi. Akülü sandalyeyi teslim alan Süleyman O., polis ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi.

Öte yandan hırsızın akülü sandalyeyi çaldığı anlar ve yoldan geçen bir vatandaşın hırsıza sandalyeyi yola çıkarması için yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY