Engin Altan Düzyatan\'a dolandırıcılık şoku

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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıcıların ağına düştü. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen bir dolandırıcının sözde tekerlekli sandalye satın almak için para talebini geri çevirmeyen Düzyatan, ''Çok kolay dolandırılırım'' dedi.

Geçtiğimiz akşam 'Dünya Varmış' filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, filmle ilgili açıklamalarının yanı sıra başından geçen ilginç dolandırıcılık hikayesini de paylaştı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek, kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka numarasına yatırdığını söyledi.

Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlattı;

''Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri, Engin bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi. Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım. Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum.''