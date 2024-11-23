Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku - Son Dakika
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Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku

Engin Altan Düzyatan\'a dolandırıcılık şoku

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini Aydın Belediyesi'nde çalışan bir kişi olarak tanıtan dolandırıcı, tekerlekli sandalye satın almak için para talebinde bulundu. Düzyatan, talebi geri çevirmedi ve hatta daha fazla sandalye almayı teklif etti. Dolandırıcıların ağına düştüğünü sonradan fark ettiğini söyleyen ünlü oyuncu yaşadığı olayı anlattı.

23.11.2024 11:43
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıcıların ağına düştü. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen bir dolandırıcının sözde tekerlekli sandalye satın almak için para talebini geri çevirmeyen Düzyatan, ''Çok kolay dolandırılırım'' dedi.

Geçtiğimiz akşam 'Dünya Varmış' filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, filmle ilgili açıklamalarının yanı sıra başından geçen ilginç dolandırıcılık hikayesini de paylaştı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek, kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka numarasına yatırdığını söyledi.

Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlattı;

''Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri, Engin bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi. Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım. Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum.''

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Son Dakika 3.Sayfa Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Komutan Logard:
    Engin Abi numaranı bir versene bir şey denicem. :D 34 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sazan 5 1 Yanıtla
  • ONUR ERGİN:
    Para yok sanki 0 5 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Dünya hassas kalpli insanlar için zor bir yer. Rabbim yaptığınız her hayrı kabul etsin inşAllah 5 0 Yanıtla
  • Aa:
    Bu arkadaş filmlerinde vatansever vs para kazanıp çocuğunu abd vatandaşı olsun diye doğumu için oraya götüren insan.hesabini siz yapin 0 2 Yanıtla
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