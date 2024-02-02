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Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
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Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı

Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı\'nda gözaltına alındığını açıkladı

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı.

02.02.2024 11:36
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Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.

Aysever'in gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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