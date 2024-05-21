Epilepsi hastası 17 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor, aile endişeli - Son Dakika
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Epilepsi hastası 17 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor, aile endişeli

Antalya'da yaşayan Rabia Oktem(17), ailesinden gizli çıktıktan sonra geri dönmedi. Anne Havva Oktem, kızının epilepsi hastası olması nedeniyle endişeli olduğunu belirtti. Kızının sokakta geçirdiği her dakikanın tehlike olabileceğini ifade etti.

21.05.2024 16:40
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Epilepsi hastası 17 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor, aile endişeli

Anne Havva Oktem:

"İlaçlarını almadığı süreç onun için tehlikeli"

"Sokakta olduğu her dakika onun hayatıyla oynanıyor"

ANTALYA - Antalya'da ailesiyle birlikte yaşayan Rabia Oktem(17), 18 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde ailesinden gizli çıktığı aile evine dönüş yapmadı. Annesi Havva Öktem, kızının epilepsi hastası olması nedeniyle daha önce de defalarca evden kaçtığını belirterek, kızının başka kişiler tarafından saklandığını iddia ederken, kızının sokakta geçirdiği her dakikanın kendisi için tehlike olabileceğini ifade etti.

Muratpaşa ilçesinde aile evinde kalan Rabia Oktem, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.00 sularında evden saklı şekilde çıkış yapıp dönmedi. Bir oda bir salon evde 3 kardeşi ile birlikte yaşayan Rabia Oktem, annesi Havva Oktem mutfakta telefonda konuşurken, kardeşlerine bahçeye çıkıyorum diyerek, evi terk etti. Kızının epilepsi hastası olduğunu belirten Havva Oktem, "Öldük meraktan artık, her tarafta aradık bulamadık seni. Neredeysen çık gel" şeklinde kızına seslenerek, kızının sokakta bulunduğu her dakikanın kızı ve çevredeki insanlar için tehlikeli olabileceğini söyledi.

"İlaçlarını almadığı sürece tehlikeli"

Anne Havva Oktem, şöyle devam etti: "Benim kızım rahatsız, epilepsi hastası, ilaçlarını almadığı sürece tehlikeli. Şu an da sokakta olduğu her dakika onun hayatıyla oynanıyor. Eğer yanımda tutanlar, görenler, bilenler varsa hayatının en büyük hatasını yapıyor. Epilepsi teşhisi iki sene önce kondu, takıntılı, küçücük bir şeyi kafasına taksa ona doğru gider. İlaç ile normal duruyor, ilaç kullanmadığı sürece şu an da canlı bir bomba gibi geziyor ortada. İlk kaçışı değil, defalarca yaptı. Eğer birinin eline geçmediyse benim kızım 30 kez eve gelirdi. Gezer tozar hiçbir şey yapamazsa aklı başına gelince polise bizi aratır, yine çıkar gelirdi. Muhakkak birisine kayboldum, eve gidemiyorum derdi. Birisinin yanında biri tutuyor kızımı, tutan kişiye söylüyorum "Bıraksın". 17 yaşında ama akıl yaşı 12, eğer bu şekilde tutup onun hayatını zora sıkarsa biz de onun hayatını bitiririz."

2 sene Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldı

Kızını 170 cm boyunda kıvırcık saçlı olarak betimleyen Anne Havva Oktem, kızının alnında ben izi, kolunda yarası olduğunu, evden siyah eşofman siyah badi ile çıktığını ifade etti. Doğumundan itibaren kızının bakımını kendisinin üstlendiğini söyleyen Oktem, 2 sene önce epilepsi teşhisi konulmasının ardından, kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek zorunda kaldığını aktardı. Oktem, "Doğduğundan beri benimle, eşimden ayrıldığımda henüz 6 aylıktı. 2 sene önceye kadar benim yanımdaydı, epilepsi teşhisi konana kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Vaktinde eve gelir, izinsiz hiçbir yere çıkmazdı. İki sene de allak bullak olduk. En son sürekli kaçması nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek zorunda kaldım, ilaç tedavisi başladı. Tedavisini yaptılar. Yaklaşık 2 sene orada kaldı, 3-4 ay önce yanıma döndü. Sürekli kullanması gereken bir ilaç var, onu kullanmadığı zaman dengeyi bulamıyor. Sabah akşam içmek zorunda. Son günlerde ilacı almak istemiyordu, doktor "İlacı almayabilir, almadığı zaman hayaller görür, saldırgan olur, tutamazsın" demişti. İlacı içiriyordum, lavaboya gidiyordu, ya çıkartıyordu ya dilinin altında tutuyordu" diye konuştu.

18 Mayıs'ta evden kaçtı

Geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde evlerinde misafir bulunduğunu, misafirin gitmesinin ardından akşam 20.00 saatlerinde kızı Rabia Oktem'in evden kaçtığını anlatan Havva Oktem, "Cumartesi akşamı çıkıp gittiğinde telefonla konuşuyordum, salondaydı, duşunu alıp üstünü değiştirdi. Çocuklara bahçeye çıkıyorum demiş, bahçeye baktım olmadığını gördüm. Etrafa baktım, bulamadım. Son kaçtığı gün misafirlerimiz gelmişti, 12 yaşında bir çocukları vardı, ona yurda gitmek istemediğini, birkaç gün Aksu'ya arkadaşına gideceğini söylemiş. Arkadaşı olarak bacağı sakat birinden bahsedildi, onu aradık bulamadık. Sürekli kaçmalarının üzerine kaçtığı günün bir gün öncesinde yurttan beni aradılar, yeniden görüşmeye geleceğiz dediler. Kendisiyle görüşmek istediklerini söylediler, Rabia da duydu. Kurumdaki danışmanı hep yanımızda oluyor, yurttan çıktı ama hala devletin sorumluluğu altında. Evde sorun yoktu, üvey babasıyla iyi anlaşıyor, gündüz kardeşleriyle gezdi, onun istediği yerlere gittik. Son günlerde kaçmaları nedeniyle onu mutlu etmek için uğraştık, El üstünde tutarken bizi yere çarptı, gitti" dedi.

Kaybolduğu gün emniyete çocuk şubeye gidip başvuruda bulunduğunu dile getiren Havva Oktem, kızını yanında tuttuğunu düşündüğü kişilere çağrıda bulundu. Oktem, "Kaybolduğu dakikadan beri aranıyor, birisi bunu tutmasa Rabia sokakta durmaz. Eminim. Tutanlar bıraksın, karşılarındaki aklı başında mantıklı bir kişi değil, gerçekten rahatsız. Rahatsız olmasa bu şekilde hareket etmez. Çünkü ilk kaçışı değil, belki 20-25 oldu, ben bile hatırlamıyorum. Başına ne gelirse gelsin o benim çocuğum, başımın ütünde yeri var. Ne olursa olsun çık gel. Ne kuruma ne başka bir yere bırakmam, kapım sonuna kadar açık. Bizi aramak istemiyorsa polisi arasın ama çıksın gelsin. Her türlü bakarım ben çocuğuma, çünkü onları tek başıma büyüttüm, başkası büyütmedi" dedi.

Kaynak: İHA

Epilepsi, Antalya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Epilepsi hastası 17 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor, aile endişeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Epilepsi hastası 17 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor, aile endişeli - Son Dakika
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