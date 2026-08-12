Erbil'e 4 İHA Düştü - Son Dakika
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Erbil'e 4 İHA Düştü

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Irak'ın Erbil kentinde sabah saatlerinde 4 İHA düştü, can kaybı yok ancak maddi hasar meydana geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetim'nin başkenti Erbil'in çeşitli bölgelerine 4 İHA düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetim'nin (IKBY) başkenti Erbil'in kuzeyindeki Soran İdaresi'ne bağlı farklı bölgelere sabah erken saatlerde kimliği belirsiz 4 İHA düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İHA'lardan birinin enkazı Soran ilçe merkezinde bulunan bir evin çatısına düşmesi sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Diğer 2 İHA'nın Halifan ilçesine bağlı bir köy yakınında düştüğü belirtilirken, 4'üncü İHA ise Harir nahiyesindeki Beni Harir Dağı'na düştü. İHA'nın düşmesi sonucu dağlık bölgede bulunan çalılık alanda yangın çıktı.

İlk bilgilere göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil'e 4 İHA Düştü - Son Dakika

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