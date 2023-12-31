Erbil Havaalanı\'ndaki İHA saldırısı engellendi

Irak Kürt Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerinin üssünü hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saat 16.54 sıralarında Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerine ait üssü hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Görgü tanıkları, havaalanı yakınlarındaki Ankava bölgesinde patlama sessinin duyulduğunu ve ardından duman yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki "işgalci gücü" vurduğunu duyurdu. - ERBİL