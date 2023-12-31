 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erbil Havaalanı'ndaki İHA saldırısı engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erbil Havaalanı'ndaki İHA saldırısı engellendi

Irak Kürt Bölgesel Kürt Yönetimi'nde bulunan Uluslararası Erbil Havaalanı'nda koalisyon güçlerinin üssünü hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. İHA'nın düşürülmesi sonucunda patlama sesi duyuldu ve duman yükseldi.

Erbil Havaalanı\'ndaki İHA saldırısı engellendi
31.12.2023 - 19:48,
Abone Ol

Irak Kürt Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerinin üssünü hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saat 16.54 sıralarında Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki koalisyon güçlerine ait üssü hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Görgü tanıkları, havaalanı yakınlarındaki Ankava bölgesinde patlama sessinin duyulduğunu ve ardından duman yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki "işgalci gücü" vurduğunu duyurdu. - ERBİL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhlas Haber Ajansı, Erbil, Irak, Orta Doğu, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erbil Havaalanı'ndaki İHA saldırısı engellendi - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:13:47. #1.11#
SON DAKİKA: Erbil Havaalanı'ndaki İHA saldırısı engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement