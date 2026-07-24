Erbil Havalimanı'na İHA Düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na yakın bir noktaya İHA düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı bir kez daha İHA'ların hedefi oldu. Yerel kaynaklar, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki boş alana İHA düştüğünü belirterek, küçük çaplı yangın çıktığını aktardı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangın kısa sürede söndürüldü. İHA'nın bir müdahale sonucu mu yoksa hedefi ıskalaması sonucu mu boş araziye düştüğü bilinmiyor.

Saldırının ardından açıklama yapan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar, havaalanında hava trafiğinin kesintiye uğramadığını, uçuşların normal şekilde devam ettiğini söyledi. Saldırıyla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.