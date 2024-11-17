Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 organizatör ve 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 göçmen kaçakçısı ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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