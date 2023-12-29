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Erciş'te 'şehitleri anma ve teröre lanet' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Erciş'te 'şehitleri anma ve teröre lanet' yürüyüşü yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve terörü lanetlemek üzere yürüyüş düzenledi.

Erciş\'te \'şehitleri anma ve teröre lanet\' yürüyüşü yapıldı
29.12.2023 - 15:26,
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Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve terörü lanetlemek üzere yürüyüş düzenledi.

Erciş'te birçok sivil toplum kuruluşu, Cuma namazı sonrası Vanyolu Camisi önünde bir araya gelerek, ellerinde Türk bayraklarıyla kaymakamlık binasına kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, "Vatanı, milleti, bayrağı ve hepsinden önemlisi aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz şehit yakınlarımıza sabır versin. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepsine uzun ve hayırlı ömürler versin. Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanları ile suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bundan sonra da milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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Erciş, Irak, Van, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erciş'te 'şehitleri anma ve teröre lanet' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te 'şehitleri anma ve teröre lanet' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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