Erciş'te Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Erciş'te Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Erciş\'te Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
16.02.2026 13:50
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadirasker Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair alınan duyum üzerine ve Erciş bomba/mayın köpek unsurları ile birlikte cumhuriyet savcısının talimatıyla evde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, değişik markalarda 3 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve İ.U. gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği nedeniyle şahıslara toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin adli ve idari işlemler devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Savunma, Erciş, Van, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te Silah Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika



    
