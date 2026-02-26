Erciş\'te Takla Atan Araçta Sürücü Zarar Görmedi

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz istikametine giden 41 AJK 418 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına takla attı. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS