Erciş\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz istikametinden Erciş'e gelmekte olan 06 ACH 454 plakalı Skoda Octavıa marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehir merkezine yakın bahçe duvarına çarptı. Hava yastıklarının patladığı araçta sürücüyle birlikte yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevke dildi. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.