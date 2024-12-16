Erciş\'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, aynı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN