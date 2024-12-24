Erciş\'te Yılsonu Değerlendirme Toplantısı

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Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında yılsonu değerlendirme ve asayiş toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda 2023 ve 2024 yılında yaşananlar istatistiki açıdan değerlendirilirken 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. Toplantıda Erciş'te asayiş ve güvenlik durumu detaylı şekilde değerlendirilirken, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile ilgili istişare yapıldı. Erciş'te asayişin sağlanması, okul önlerinde güvenlik tedbirlerinin alınması, öğrenci servislerinin denetlenmesi, şehir içinde araç trafik sorunları gibi birçok konu ele alındı.

Toplantıya, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, jandarma ve emniyet personeli ile ilgili birim amirleri katıldı. - VAN