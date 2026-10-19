Erciyes\'te Şeytan Deresi\'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçti

Erciyes'te Şeytan Deresi'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Dağı'nda yürüyüş sırasında Şeytan Deresi mevkiinde düşen Hollandalı 2 turistin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri, yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.
Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken düşüp yaralanan Hollandalı 2 turist için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkiinde düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler; yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?