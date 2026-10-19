Erciyes'te Şeytan Deresi'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erciyes'te Şeytan Deresi'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes\'te Şeytan Deresi\'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Dağı'nda yürüyüş sırasında Şeytan Deresi mevkiinde düşen Hollandalı 2 turistin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri, yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken düşüp yaralanan Hollandalı 2 turist için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkiinde düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler; yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiAcil Durum3. SayfaErciyesturistTurizmGüncelAFADKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes'te Şeytan Deresi'nde düşen 2 Hollandalı turist için ekipler harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei