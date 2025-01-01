Erciyes'te Yeni Yıl Coşkusu

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Yeni yıl coşkusunu Erciyes'te yaşadılar

Meşaleli gece kayağı görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar; yeni yıla Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te girmek için kayak merkezine akın etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin yeni yıl kutlamalarının adresi oldu. Kayakseverler, yılbaşı gecesinde meşalelerle gerçekleştirilen gece kayağı ile unutulmaz anlar yaşadı. Kayakçılar, ellerindeki meşalelerle karla kaplı pistlerde süzülerek iniş yaptı. Gece kayağına köpeğiyle katılan bir kişi; "Buralar çok güzel. Meşaleli kayak çok güzeldi, inanılmaz bir tecrübeydi. Umarım her yıl burada oluruz" dedi.