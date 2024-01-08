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Erdek'te araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Erdek'te araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Havuzlu Meydanda bir araçta çıkan yangın, esnafın hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında yaralanan veya can kaybı yaşanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Erdek\'te araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü
08.01.2024 - 14:02,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir araçta elektrik kontağı sebebiyle çıkan yangın esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Erdek ilçesinde Havuzlu Meydanda 59 TF 233 plakalı Tofaş marka aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören esnaf yangın tüplerini alarak araca müdahale etti. Yangın esnafın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası olay yerine gelen Erdek İtfaiye Ekipleri yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirleyerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Araç soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralı ya da can kaybının olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika


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