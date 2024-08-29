Erdek\'te Geniş Çaplı Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda 200 personel ve 45 ekipten yer alırken drone da kullanıldı.

Erdek'te de huzur operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Bandırma ve Balıkesir destekli toplam 200 personel ve 45 ekipten oluşan operasyon ile Erdek'te geniş çaplı huzur operasyonu düzenlendi.

Trafik yönünden yapılan çalışmalar kapsamında 6 sabit noktada, 150'ye yakın araç kontrol edildi. 14 araca ceza kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

Diğer yandan 50 umuma açık mekanda kontrol yapıldı. Yaya devriyeler ile çok sayıda vatandaşa kimlik denetimi gerçekleştirildi. Dron destekli yapılan güvenlik uygulamalarında ise 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 3 aranan şahıs ve işyerinde silahlı yağma yapmak suçundan 8 yıl 9 ay cezası bulunan firari 1 kişi yakalandı. - BALIKESİR