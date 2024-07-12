Erdek'te kaybolan emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Askeri Kamp bölgesi sahilinde denizde kaybolan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir albayın kızı olan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın cansız bedeni, Edincik altı diye tabir edilen bölgede kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Erdek'te bulunan Askeri Kamp bölgesi sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Banu Şafak Tutar'ın (55) cansız bedeni 2 gün sonra kıyıya vurdu. Tutar'ın kaybolduğunun anlaşılması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle havadan ve denizden arama çalışmalarını yürütürken Erdek ve Bandırma'dan gelen 911 Arama Kurtarma personeli de gönüllü olarak arama çalışmalarına katılmıştı.

Banu Şafak Tutar'ı arama çalışmaları sürerken, cansız bedeni Edincik altı olarak bilinen bölgede kıyıya vurmuş halde bulundu. - BALIKESİR