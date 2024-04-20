Erdek'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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Erdek'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Erdek\'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kapıdağ bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Bazı yazlık evler su altında kaldı. Doğanlar Mahallesi'nde evlerin su bastığı görüldü. Ayrıca Doğanlar Deresi'nde debi yükseldi ve Ormanlı Mahallesi'nde tarım arazileri hasar gördü. Erdek ilçe merkezinde ise henüz olumsuzluk yaşanmadı, ancak Ocaklar ve Narlı Mahalleleri'nde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

20.04.2024 15:53
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Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsalında bulunan Kapıdağ bölgesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı yazlık evler su içinde kaldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Erdek'e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, görüntüyü çeken vatandaş ana asfaltta su baskını yaşandığını, su baskını nedeniyle mahalle sakinlerinin bazılarının evlerinin su bastığını söyledi. Ayrıca Doğanlar Deresi'nde de debi yükseldi. Yine ilçeye bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde ise bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü tespit edildi.

Erdek ilçe merkezinde ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kırsal Ocaklar ve Narlı Mahalleleri'nde de su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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