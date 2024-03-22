Balıkesir'in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Mahallesi Atlas Caddesi'nde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 2,7 gram bonzai ve 0,8 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Erdek'te Şüpheli Şahsa Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç karıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptığı ve takla attığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Ankara'da karşıdan karşıya doğru yürüyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bornova ilçesinde park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi. Şüphelilerden biri olaydan bir gün sonra polisi arayarak durumu ihbar etti ve diğer şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki çocuk, kıyma makinesine elini kaptırarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun durumu inceleniyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize bir aracın düştüğü ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve ekipler bölgeden ayrıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Akıncılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 2024 Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği duyuruldu.
Bornova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada F.B. tarafından silahla öldürülen kuyumcu Bekir Bozar'ın cenazesi, bir gün sonra yapılan ihbar üzerine park halindeki otomobilin bagajında bulundu. Olayın ardından E.Ö. gözaltına alınırken, F.B'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde denize bir aracın düştüğü ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
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