Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Erdek\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, K.T.C. isimli şahıstan 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs, hapları S.B. isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını beyan etti. Bunun üzerine S.B. de yakalandı ve ikametinde yapılan aramada 19 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira bulundu. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

28.05.2024 11:07
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında K.T.C. isimli şahıstan 56 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, K.T.C. hapları S.B. isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını beyan etti. Bunun üzerine S.B. isimli şahıs yakalandı. S.B.'nin ikametinde yapılan aramada 19 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.

Konu ilgili tahkikata başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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