Erdek\'te Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Murat Bayırı Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve Orman Bölge ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.