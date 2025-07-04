Erdem Büyük: Leman Karikatürü İfade Özgürlüğü Değil, Çifte Standart - Son Dakika
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Erdem Büyük: Leman Karikatürü İfade Özgürlüğü Değil, Çifte Standart

Erdem Büyük: Leman Karikatürü İfade Özgürlüğü Değil, Çifte Standart
04.07.2025 12:16  Güncelleme: 12:19
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Eskişehir'de 2010 yılında eski belediye başkanı ile ilgili paylaştığı karikatür nedeniyle 11 ay hapis cezası alan Erdem Büyük, Leman dergisindeki karikatürün ifade özgürlüğü olarak sunulmasına tepki gösterdi. Büyük, yaşadığı olayı hatırlatarak çifte standart olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de 2010 yılında öğrenciyken eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile ilgili bir karikatürü sosyal medyada paylaştığı için 11 ay hapis cezası alan Erdem Büyük, CHP"nin Leman dergisi konusundaki yaklaşımını eleştirdi. Büyük, Leman dergisi karikatürünün ifade özgürlüğü olarak servis edilmeye çalışıldığını anlatarak, "CHP'liler o karikatürün ifade özgürlüğü olmadığını savundular, hakaret olduğunu söylediler. Eğer Leman'ın karikatürü ifade özgürlüğüyse, bana 2010 yılında verilen ceza neydi" diye sordu.

Leman dergisinde yayınlanan karikatüre çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olaya yaklaşımı ve önceki gün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Atilay Dalgıç'ın 'İfade özgürlüğü' olarak tanımladığı karikatür yorumu birçok çevrede büyük tepki gördü. Bunun üzerine, Eskişehir'de 2009 yılında Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in karikatürünü sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 11 ay hapis cezası alan öğrenci gündeme geldi. Eskişehir'de 2009 yılında Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Erdem Büyük, 29 Mart 2009 seçimlerinin ardından o zaman Demokratik Sol Partili (DSP) Belediye Başkanı olan Prof. Dr. Büyükerşen ile ilgili eline geçen bir karikatürü Facebook üzerinden arkadaşlarıyla paylaştı. Üniversite öğrencisi, paylaşmanın ardından şikayet üzerine polis ekiplerince bilgisayarının IP numaraları tespit edilerek evinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin ardından serbest bırakılsa da Büyük hakkında dava açıldı. Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Büyük, o zamanki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili çizilen karikatüre sosyal medya hesabında yer verdiği gerekçesiyle 22 yaşında 11 ay hapse mahkum edildi.

Çizilen karikatür

Çizilen karikatürde, yağmur sonrası yaşanan sel sebebi ile bir adaya iç çamaşırları ile sığınan Büyükerşen ve çevresi çöpler içinde olan bir ortam yer alıyor. Soytarı olarak çizilen karakter "Vay be! Avrupa kentinde demek ki altyapı böyle çözülüyo… Ohbeee. Bırak şimdi çamur mamur da su gelir güldür güldür"; eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, "Sus biraz küçük Ershen şimdi sırası mı! Rahat bırak beni hayallerimle ne diyordum buraya havuz, buraya heykel" diyor.

"CHP'liler o zaman bunun ifade özgürlüğü olmadığını savundular, hakaret olduğunu söylediler"

Erdem Büyük, o gün yaşanılanları anlattı. Büyük, "Karikatürde Eskişehir'in yağmur yağdığındaki halini resmetmiş burada karikatürist arkadaş. Yağmur yağdığı zaman heykeller sular altında kalıyor. Herhangi hakaret içeren bir şey yok. Böyle bir tasvir yapmış karikatürist arkadaş. Arkadaşımın çizmiş olduğu bir karikatürü ben paylaştım. Eskişehir'in o zamanlar yağmur yağdığında sular altında kalan heykelleri ve altyapı yetersizliğini anlatan bir karikatürdü. Çok hoşumuza gitmişti. Bunu paylaştığım için bir gün akşam vakti evimize polis geldi. Beni gözaltına aldılar, bilgisayarıma el koydular. Bunun da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in şikayeti sonucu olduğunu söylediler. Nihayetinde dava açıldı yargılandık. Bir karikatür yüzünden 11 ay hapis cezası aldım, ardından tabii sicilim temiz olduğu için bu ceza ertelendi. Kendini demokrat olarak nitelendiren Yılmaz Büyükerşen, karikatür için öğrenciyi şikayette bulundu. CHP'liler o zaman tabii ki o zaman bize karşı durdular. Bunun ifade özgürlüğü olmadığını savundular, hakaret olduğunu söylediler. O zaman böyle bir şey yaşadık. Ben çizmedim, sadece paylaştım çok da doğruları anlatıyordu. Şu anda hala Eskişehir'de devam eden altyapı sorunu var. Yağmur yağdığı zaman Eskişehir'de bazı sokaklar girilmez halde geliyor, trafik felç oluyor. Sadece bunu anlatan bir karikatürdü. Öğrenciydik nihayetinde masumane bir paylaşımdı bu o zamanlar" dedi.

"Bu ifade özgürlüğüyse, bana 2010 yılında verilen ceza neydi?"

Son günlerde tartışmaya neden olan Leman dergisinde bulunan karikatür olayına değinen Büyük, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Leman dergisinin yapmış olduğu bu karikatür, Peygamberimize yapılan hakaret, ifade özgürlüğü olarak servis edilmeye çalışılıyor. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir Müslüman da kabul etmez böyle bir şeyi. Eğer bu ifade özgürlüğüyse, bana 2010 yılında verilen ceza neydi? Bunlar birbiriyle çelişmektedir. Bunlar işlerine geldiği gibi değerlendiriyorlar. Bu durumları yani birilerine şirin görünmek için yapıyorlar bu şeyleri. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, dini değerlerimiz var, her Müslüman gibi buna da karşı duruyoruz. Peygamberimiz tasvir edilemez, bizim dünya üzerinde en değer verdiğimiz kişidir, hassas noktamızdır bu kesinlikle." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Kültür, Sanat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdem Büyük: Leman Karikatürü İfade Özgürlüğü Değil, Çifte Standart - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdem Büyük: Leman Karikatürü İfade Özgürlüğü Değil, Çifte Standart - Son Dakika
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