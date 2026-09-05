Erdemli'de bitkin düşen leylek gençlerin bakımıyla yeniden doğaya salındı - Son Dakika
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Erdemli'de bitkin düşen leylek gençlerin bakımıyla yeniden doğaya salındı

Erdemli\'de bitkin düşen leylek gençlerin bakımıyla yeniden doğaya salındı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde direğe konmak isterken yere düşen bitkin leylek, mahalleli gençler tarafından su verilip koruma altına alındı. Gençlerin ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edilen leylek, bakımının ardından doğal ortamına salındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bitkin düşen leylek gençler tarafından koruma altına alınarak bakımı yapıldı, tekrar doğal ortamına salındı.

Olay, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi'nde yaşandı. Leyleklerden biri direğe konmak istediği sırada yere düştü. Bitkin olduğu gözlemlenen leyleği kamelyaya alan gençler, su verip yardım etmeye çalıştı. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildiren gençler hayvanın koruma altına alınmasını sağladı.

Mahallenin gençlerinden Muhammet Keser, "Diğere konmak isteyen leylek yere düştü. Bizde koruma altına alarak su içirdik. Yarası var mı diye baktık, yoktu. Bitkin düştüğü için ilgili kurumlara bildirdik" dedi.

Öte yandan, bitkin düşen leyleğin bir süre koruma altına tutulduktan sonra tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Erdemli, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdemli'de bitkin düşen leylek gençlerin bakımıyla yeniden doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de bitkin düşen leylek gençlerin bakımıyla yeniden doğaya salındı - Son Dakika
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