Erdemli\'de Doktorun Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni aile sağlığı merkezi doktoru evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Dr. Osman Aydın, aile sağlığı merkezine gelmeyince mesai arkadaşları kaldığı sitenin yetkililerini aradı. Bunun üzerine site görevlisi evi kontrol edince doktorun evinden çıkmadığı anlaşıldı. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve giren ekipler doktorun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Dr. Osman Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın tek başına yaşadığı, sanatçı Nurettin Rençber'in de yeğeni olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN