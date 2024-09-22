Erdemli\'de Kaybolan 80 Yaşındaki Adam 10 Saat Sonra Bulundu

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Mersin Erdemli'de mantar aramak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki adam ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Halil Koca mantar aramak için ilçeye bağlı Avgadı Yaylasında ormana gitti. Yaşlı adamın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçleri ile Erdemli Belediyesine bildirerek yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece yarısı olmasına rağmen ormanda ekipler ve yöre sakinleri bölgeyi didik didik tarandı. 10 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla ekipler tarafından Çerçili köyü sınırlarında yaşlı adam sağ olarak bulundu. Kaybolduğu ve gece olduğu için yönünü bulamayan yaşlı adam jandarma karakolunda yakınlarına teslim etti.

Koca'nın sağ olarak bulunmasından dolayı mutlu olan aile, arama kurtarma çalışmasına katılan herkese teşekkür etti. - MERSİN