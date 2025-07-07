Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yasak olmasına rağmen piknik yapan 4 şahıs yakalandı, yasal işlem yapıldı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada: " Erdemli Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 06.07.2025 günü orman yangınlarının önlenmesi amacıyla icra edilen devriye faaliyeti esnasında 4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanmıştır"denildi.
Valilik daha önce orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda piknik yapılmasının yasak olduğunu duyurmuştu. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erdemli'de Ormanlık Alanda Piknik Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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