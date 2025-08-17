Ereğli-Alaplı Karayolu\'nda Zincirleme Kaza

Zonguldak'ın Ereğli- Alaplı Karayolu üzerinde Plajlar mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, trafik ve yaya yoğunluğunun bulunduğu Plajlar mevkisinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle park halinde bulunan araçlar da kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yenidennormaledöndü.