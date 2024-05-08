Ereğli'de Alkollü Sürücü Ayakkabı Mağazasına Çarptı - Son Dakika
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Ereğli'de Alkollü Sürücü Ayakkabı Mağazasına Çarptı

Ereğli\'de Alkollü Sürücü Ayakkabı Mağazasına Çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, önce KGYS trafosuna ardından da ayakkabı mağazasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanma olmazken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

08.05.2024 10:17
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce KGYS trafosuna oradan da ayakkabı mağazasına çarparak durabildi.

Olay sabah 05.30 sıralarında Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ö. idaresindeki 67 ACE 099 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce KGYS trafosuna çarptı ardından da park halindeki 67 TV 830 plakalı Opel marka otomobil ve hafif ticari araç olan 67 ABF 965 plakalı Ford marka araca çarparak ayakkabı mağazasının vitrinine girdi.

Olayı gören çevredeki sürücüler olarak 112 ekiplerine haber verdi kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri ve sağlık ekipleri kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Ali Ö. Yaptıkları kontrollerde 194 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Ali Ö. ifadesi alınmak üzere Merkez karakoluna götürüldü. Yetkililerin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Alkollü Sürücü Ayakkabı Mağazasına Çarptı - Son Dakika

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