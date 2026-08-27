Ereğli'de Dalgıç Tekne Denetimi - Son Dakika
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Ereğli'de Dalgıç Tekne Denetimi

Ereğli\'de Dalgıç Tekne Denetimi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgıç teknelerine midye denetimi yapıldı, standartlar kontrol edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bozhane mevkisinde bulunan ve denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde, denizden çıkarılan midyelerin boyutları ile ilgili standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Ekipler tarafından teknelerde ve çıkarılan midyelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Ereğli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Dalgıç Tekne Denetimi - Son Dakika

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