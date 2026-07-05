Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi Köseağzı mevkisinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Ereğli'de İki Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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